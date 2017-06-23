Apple вывесила огромный цветной баннер в Южной Корее

Корпорация Apple, наконец-то, готова к открытию своего первого фирменного магазина в Сеуле, Южная Корея. Сотрудники даже вывесили приветственный баннер.





Apple, после нескольких просроченных дедлайнов, выразила готовность открыть свой первый магазин в Сеуле. Сотрудники корпорации уже завесили прозрачные стены магазина большим белым приветственным баннером. На нём написана яркая фраза на корейском, которая в переводе означает «Приятно познакомиться». Наверняка, баннер закрывает от глаз любопытных корейцев интерьер магазина и декорации для будущего открытия. Тем не менее точную дату представители Apple не называли. Предположительно, это произойдёт в феврале или марте 2018 года.



«Версия Инфо» напоминает, что этот магазин должен быть уже несколько раз открыт. К последней дате – 30 декабря – корпорация также не справилась с задачей. 3 января местные жители публиковали в соцсетях фото магазина. Помещение находилось на стадии ремонта.