Экс-пилот ЦРУ: Земля - это тюрьма для человечества

Экс-пилот ЦРУ Джон Лер считает, Земля - это космическая тюрьма для человечества. Его слова приводит издание VistaNews.

По словам отставного сотрудника разведки, в космосе есть множество цивилизаций, которые способны свободно перемещаться между галактиками буквально в любую зону Вселенной. Это стало возможно благодаря достижению уровня технологий, который многократно превышает земной. Свидетельством тому являются секретные правительственные документы США, к которым Джон Лер имел доступ во время работы.

Американец уверен, что инопланетяне считают Землю подходящим местом для тюремной ссылки своих преступников. Для этого правонарушителям приходится воплощаться в человека путем перерождения.

Он также утверждает, что ранее пришельцы переместили Луну на орбиту нашей планеты из другого места. Сейчас на спутнике скрытно проживает инородная расса, прячась под лунной поверхностью.

Джон Лер сообщил, что после ухода из ЦРУ занялся исследованиями внеземных явлений. Во время своего расследования ему удалось выяснить, что в мае 2018 года представители другой цивилизации нападут на Землю с целью убить все её население.