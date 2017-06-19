Зонд TGO составил газовую карту атмосферной оболочки Марса

Орбитальный зонд TGO составил и передал наземным ученым газовую карту составляющих атмосферной оболочки Марса. Проект реализован совместными усилиями ЕКА и "Роскосмоса".

Запущенное к поверхности Красной планеты комплекс из четырех приборов зафиксировал содержание кислорода, озона, водяных испарений и метана в разных зонах. Зафиксированные данные отправились на Землю, где специалисты уже приступили к их обработке.

Космический исследовательский аппарат Trace Gas Orbiter запустили в 2016 году с площадки Байконура в рамках программы Exomars. В распоряжении зонда есть спектрометры, различные камеры повышенной мощности, а также детекторы нейронов. Некоторые детали создали на базе Института космических исследований РАН.