В США начали выпускать секс-роботов с бионическими пенисами

В США стали выпускать секс-роботов с бионическими пенисами. Мэтт Макмулен, директор компании Realbotix, которая занимается их разработкой, говорит, что надеется на большой спрос продукции, так как подобный прототип женщин принес большую прибыль.

В США решили позаботиться об одиноких женщинах, которые жаждут сексуальных отношений, однако не имеют для них партнера. Для этого компания Realbotix занялась разработкой роботов-мужчин, созданных специально для того, чтобы удовлетворять подобные потребности. Первая их партия готова и уже находится на прилавках больших магазинов секс-игрушек США.

Мэтт Макмулен делится, что не сомневается в успехе торговли таким товаром, так как женщины склонны к подобным новшествам даже больше, чем мужская половина. По его словам, представители прекрасного пола чаще балуют себя, приобретая различного рода вибраторы и другие предметы подобного назначения.

К слову сказать, новые секс-роботы не только являются копией мужского тела, но и имеют функции, заставляющие женщину думать, будто с ней реальный мужчина. Так, робот как и реальный человек может обнимать, а функционирование его полового органа по времени и вовсе не ограничено.