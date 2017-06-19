В Сети появились рендеры нового Samsung Galaxy Note 10

Блогер Бенджамин Гексин на своей страничке в соцсети опубликовал рендеры нового Samsung Galaxy Note 10, которые он сам создал. Как ожидается, смартфон может стартовать в продаже в 2020 году.

Судя по фото, которые слили в Сеть, новинка от Samsung будет внешне немного похожа на юбилейный смартфон от Apple - iPhone X. Как отметил блогер, основное сходство заключается в безрамочном экране, на котором будет расположен передний динамик. На задней панели новинки будет расположена вертикальная камера, точно такая же, как и у Galaxy S9 и S9+.

Аналитики пришли к выводу, что не стоит верить фотографиям, которые опубликовал блогер. Отмечается, что его изображения основаны на слухах и домыслах, а также не имеют никакой подтверждающей информации.