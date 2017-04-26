Математики открыли новое наибольшее простое число

26 декабря математики открыли новое самое большое простое число. Об этом они сообщили британской газете The Guardian.

Открытие совершили на платформе проекта Great Internet Mersenne Prime Search, участники которого занимаются поискам простых чисел Мерсенна. Длина числовой находки в десятичном формате состоит из 23 249 425 знаков и способна занять примерно семь тысяч книжных страниц. Она получила обозначение M77232917 и представляет из себя степень 2 минус 1 при показателе степени в 77 232 917. Предыдущий рекорд был короче на миллион символов.

M77232917 принадлежит к Мерсеновским числам, которым свойственна формула Mn=2n−1, где M и n обозначают простые числа. Такое множество назвали в честь Марина Мерсенна - французского математика XVII века. В настоящий момент открыто ровно 50-т таких чисел. Они способны делиться лишь сами на себя и на 1.

Крис Калдуэлл, один из руководителей GIMPS во время комментария выразил удивление столь скорым достижением нового рекорда. Он подчеркнул, что обычно подобные поиски напоминают обнаружение мертвых кошек на дорогах - редко и вдали друг от друга.