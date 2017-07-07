На выставке CES выступят роботы-стриптизерши

С 9 по 12 января в рамках выставки CES в Лас-Вегасе будут выступать роботы-стриптизерши. Такой промо-ролик появился в Youtube.

Во время известного мероприятия для потребителей электроники Consumers Electronics Show развлекательно заведение Sapphire Gentlemans Club попробует привлечь отдыхающих при помощи роботов R2DoubleD and TripleCPU, исполняющих эротические танцы.

Сотрудники из металла и пластика прибудут в клуб из Лондона и займут места живых танцовщиц у пилонов. Их запрограммировали имитировать известные движения. Организаторы на своём сайте уведомляют о смене правил. Если раньше роботы использовались для помощи человеку, то теперь они начинают захватывать индустрию развлечений.