Учёные нашли способ в три раза ускорить рост злаковых и бобовых растений

Учёные нашли способ в три раза ускорить рост некоторых злаковых и бобовых растений. Свои достижения они опубликовали в журнале Nature Plants.

Биологи из Великобритании утверждают, что вывели сорта пшеницы, ячменя, дурумы, зеленого горошка и фасоли, которые очень быстро развиваются. К примеру, горох даёт полноценный урожай всего за восемь недель. Его можно заново садить спустя чуть более двух месяцев.

Селекционеры отмечают, что высоких успехов можно добиться лишь в условиях усиленного освещения. Для этого сельскохозяйственные культуры помещают в парник с искусственным дневным освещением. При подобном уходе можно будет собирать до шести партий в год. Инновационный подход в разы увеличит производительность аграрной промышленности.

Исследователи предполагают, что ускоренное развитие позволит улучшить процесс экспериментов по созданию новых генетических комбинаций.