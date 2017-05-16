В Twitter появилась новая функция для слабовидящих людей

Разработчики Twitter позаботились о слабовидящих людях и добавили новую функцию в соцсеть. Теперь люди со слабым зрением смогут получить описание содержимого фото, как в полной версии веб-сайта, так и в мобильном приложении для гаджетов, работающих на базе iOS или Android.

Как рассказали разработчики, данную функцию можно активировать, если зайти в опции. Так, для этого потребуется зайти в раздел "Настройки и конфиденциальность", а затем выбрать "Специальные возможности" и активировать функцию под названием "Добавлять описание изображений". Активация происходит и в веб-версии, и в мобильном приложении одинаково.

Помимо этого, для пользователей Twitter появилась и новая возможность, теперь они могут редактировать описание изображений. После того, как функция будет активирована, после загрузки под снимком появится строчка для текста.