Китайская компания 90Fun создала "умный чемодан" Puppy 1 и готовится в скором времени его презентовать. Такую новость сообщает издание VistaNews.

Устройство разработали при помощи автомобильной фирмы Segway. Puppy 1 оснащён набором колёс и сенсоров, которые позволяют ему самостоятельно следовать за владельцем по ровной поверхности. Специальная система запоминает хозяина и позволяет чемодану сопровождать его, как верному щенку. Кроме того, есть возможность голосового управления. Авторизированный человек сможет отдавать багажу команды для движения или остановки.

Внутри Puppy 1 располагает площадью в 50 квадратных метров, которые можно заполнить личными вещами. Для перемещения по ступенькам или преодоления высоких преград он оснащён ручкой. Стоимость продукта пока остаётся неизвестной, однако её, предположительно, официально объявят на выставке CES 2018.