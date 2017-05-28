Южнокорейская компания LG представила интернет-бумажник с особой защитой для G7. По данным VladTime, уникальное безопасное приложение будет установлено только на этом смартфоне.

Предполагается, что новый способ электронной оплаты введут в ближайшие дни. Характерно, что несмотря на такие подробности об уникальном ПО, информации о самом LG G7 пока не так много. Некоторые эксперты считали, что G6 будет последним в этом поколении, а потом южнокорейская компания приступит к ребрендингу, начиная с V50.

Подтверждения, однако, такая информация не получила. LG G7 за добавление защищённого электронного бумажника уже называют премиум-смартфоном. Специалисты по мобильным технологиям отмечают, что подробная информация об этом гаджете может появиться не раньше лета 2018, когда состоится выставка MWC.