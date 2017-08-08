Новинка от Samsung может получить чувствительный экран

Корпорация Samsung может выпустить смартфон с чувствительным экраном. Отмечается, что компания уже запатентовала технологию Pressure Sensor.

Как стало известно, Samsung в скором времени может выпустить новый смартфон, отличительной чертой которого станет чувствительный экран. Для этого планируется встроить технологию Pressure Sensor, с которой смартфон будет по-разному реагировать на прикосновение пальцев. Отмечается, что на экране, в зависимости от силы нажатия, будут появляться временные вмятины.

Также новинку оснастят гнущимся экраном на основе технологии AMOLED. По мнению аналитиков, данной технологией Samsung планирует оснастить "раскладушку" Galaxy X. Компания уже зарегистрировала новинку и может представить его уже в 2018 году.