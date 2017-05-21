В Сети появились чертежи гибкого экрана для новой модели iPhone

В Сети появились чертежи нового гибкого экрана для смартфонов, который создала и запатентовала компания LG Display. Пользователи предполагают, что гибкий экран может стать частью нового гаджета от Apple, который уже прозвали "iPhone-раскладушка".

Данные чертежи появились в Сети в пятницу, 5 января. Судя по ним, новый экран будет способен складываться пополам, при этом оставаясь цельным экраном. В развернутом виде устройство с таким экраном будет напоминать планшетный компьютер. В настоящий момент в компании LG занимаются разработкой гибкой печатной платы.

Стоит отметить, что ранее LG Display получила заказ от Apple на создание гибкого экрана для мобильных устройств на основе технологии AMOLED. Некоторые СМИ предполагают, что новая модель iPhone может стать ответом на вполне успешную модель от Samsung - Galaxy X.