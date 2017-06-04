Эксперты рассказали, как защитить гаджеты Apple от Meltdown

Новость об ошибке Meltdown и её последствиях затронула пользователей почти всех современных устройств, и пока другие разработчики уже работают над проблемой, для владельцев «яблочных» девайсов эксперты вывели другие способы защиты.





Как стало известно журналистам «Версия Инфо», лучшим помощником станет обновление всех гаджетов до последних версий ОС. Для владельцев macOS они рекомендуют проверить состояние системы, чтобы та была не старше macOS 10.13.2. Сделать это можно, нажав на «яблоко» в углу экрана. Если версия старая, то её нужно просто обновить. Для iOS специалисты советуют проделать ту же операцию: в общих настройках проверить апгрейд до 11.2 и обновиться, имея 50% заряда батареи.



В системных настройках Apple TV нужно сделать то же самое, следуя инструкции своего телевизора. А кто остался в безопасности, так это пользователи часов – их механизм не был подвержен атаке. Напоминаем также, что корпорация работает над обновлением браузера Safari, повышая его устойчивость к вредоносным программам.