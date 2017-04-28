Создано приложение для смарт-часов, которое избавит от курения

Компания Somatix разработала приложение SmokeBeat для смарт-часов, которое избавит от курения. По задумке авторов, оно должно отслеживать количество сигарет за день.

Как сообщают журналисты «Версия Инфо», в новой программе не нужно вводить данные о потреблении вручную. SmokeBeat отличает по движению, поднимает человек руку, чтобы почесать нос, поесть или закурить. Далее вносятся данные, и выдаётся результат в том числе и по тому, сколько денег было потрачено на сигареты, а также какой риск для здоровья это несёт.

Кроме того, SmokeBeat постоянно присылает уведомления, что также может помочь остановиться. Если человек хочет постепенно бросить курить, в программе он найдёт несколько записанных экспертами планов, и можно ввести в приложении так, чтобы соблюдать их. Главное – носить смарт-часы на той руке, в которой сигарета.