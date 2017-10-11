Павел Дуров запустил новую версию клиента для Telegram на Android-устройства
На днях Павел Дуров запустил новую версию клиента для Telegram, которая получила название Challegram. Данная версия предназначена для всех устройств, которые работают на базе Android, она отличается высокой скорость отклика и наличием ночной темы.
Разработчики рассказали о том, что Challegram напоминает приложение Telegram X, которое в 2017 году было запущено для устройств на базе iOS и написано на языке программирования Swift. Их различие заключается в том, что приложение для Android было написано на языке программирования TDLib, а также оптимизировано для 64-разрядных гаджетов. Благодаря нововведению, Challegram способен давать мгновенный отклик, а также обеспечивает более высокий уровень защиты.
Помимо этого, у пользователей появилась новая ночная тема. Стоит отметить, что пользователи устройств на Android уже сейчас могут установить приложение из магазина Google Play.