Биржа Binance подверглась копированию мошенниками, а эксперты рассказали, как отличить подделку

Чем популярнее становятся биржи криптовалют, тем чаще они подвергаются атакам мошенников. Платформа Binance не стала исключением. Теперь эксперты даются советы, как не стать жертвой сайта-подделки.





Смысл мошенничества заключается в хищении учётных данных пользователя. Переходя на ненастоящий сайт, где любая кликабельная ссылка переносит пользователя на оригинальную биржу, он попадет на Binance через чужой URL-адрес. Эксперты говорят, что зачастую жертвы попадают на сайт через аккаунт с номером 10115320. Также нужно обращать внимание на левую часть адресной строки в браузере, которая отвечает за верификацию страницы.



Как стало известно журналистам «Версия Инфо», фейковые биржи почти никогда не обновляют показатели в режиме реального времени. Кроме того, качество «картинки» у них крайне низкое и нечёткое. Зарубежные специалисты уже связались с представителями компании и сообщили им о правонарушении, однако об их дальнейших действиях пока неизвестно.