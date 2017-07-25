Пылесос Roomba научат строить карту покрытия домашнего Wi-Fi

В этом месяце корпорация iRobot внедрит в свой пылесос Roomba способность создавать карту покрытия домашнего Wi-Fi. Такая функция будет подсказывать роботу, где сеть ловит слабо либо же где существуют мертвые зоны.

Производители роботизированного пылесоса Roomba постепенно внедряют в систему все новые функции, тем самым совершенствуя свой продукт. В этот раз они объявили, что обновляют приложение iRobot, и теперь в нем будет функция отображения карты покрытия виртуальной сети интернет. Эта функция придется как нельзя кстати, так как иногда случается, что робот уходит слишком далеко и теряет доступ к сети. С новым расширением после изучения местности он будет знать, насколько далеко можно заходить.

Roomba – это удобный пылесос американского производителя, который имеет небольшую высоту и способен проникать под мебель. В случае, если он застряет, включается характерная мелодия, которая позволяет владельцу найти его и вытащить.