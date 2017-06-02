Эксперты: Хакеры воруют логины и пароли через рекламу в Сети

Хакеры научились новому способу воровать логины и пароли пользователей Сети. Теперь они это делают при помощи специального скрипта через баннерную рекламу.

Американские эксперты в области кибербезопасности заметили новые тенденции по противоправному сбору конфиденциальной информации у пользователей всемирной паутины. Согласно полученным сведениям, злоумышленники научились использовать баннерную рекламу на страницах Сети, чтобы украсть пароли и логины других пользователей вне их ведома.

Специалисты отмечают новый принцип работы хакерской системы. Преступники используют некий скрипт. Он находится в закодированном виде в теле баннерной рекламы, которая всплывает на страницах Интернета. Ничего не подозревающий пользователь становится жертвой злоумышленников в тот момент, когда сведения из менеджера паролей начинают подгружаться при помощи хакерской программы.

Таким образом, сведения из истории некоторых браузеров могут стать доступны для киберпреступников. В их число входят пароли, логины от электронных ящиков, а также сведения о кредитных картах пользователей.