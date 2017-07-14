Голосовые помощники Alexa и Cortana так и не объединились

Компании Amazon и Cortana анонсировали, что к концу 2017 года голосовые помощники Alexa и Cortana пройдут совместную интеграцию и смогут объединиться. Однако, интеграция не случилась, а компании-разработчики отказ от планов не комментируют.

Как сообщалось ранее, компании-разработчики голосовых помощников планировали сотрудничать и провести работы по интеграции сервисов. О своих планах Amazon и Cortana рассказывали еще в августе 2017 года и обещали, что к Новому году объединение помощников завершится. Создатели голосовых помощников Alexa и Cortana думали, что объединение работы сервисов увеличит общую прибыль и улучшит эффективность сервисов. Однако, объединения так и не случилось, а компании-разработчики отказ от планов не комментируют.

Как известно, сервис Alexa помогает пользователям Amazon, a Cortana работает на базе Windows и Xbox One. Разработчики предполагали, что сервисы смогут обмениваться данными и упростят пользование гаджетами путем взаимного оповещения о потребностях владельца.