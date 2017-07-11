Google намерен тестировать таинственную замену Android

Корпорация из США Google намерена тестировать таинственную замену Android. Операционная система Fuchsia до сих пор держится в строгом секрете у разработчиков.

Руководство компании из Кремниевой долины США Google намерено уделять больше времени своей новой разработке под называнием Fuchsia. Она должна стать полноценной заменой для ныне действующей операционной системы Android, однако на каких условиях этот переход будет в ближайшее время осуществлен, остается загадкой.

Известно, что уже начались первые тестирования ОС при использовании закрытых разработок компании. Сообщается, что сейчас Fuchsia работает при помощи двух устройств. Одно является сервером системы, а второе – исполнителем.

Специалисты считают, что в настоящее время оно способно работать на гибридном планшете Google. Технических особенностей новой операционки пока получить не удается. Также эксперты пока не могут понять, зачем вообще начата работа по созданию новой ОС. Специалисты уверены, что ее сделают приемником перспективного проекта Andromeda, где соединяются разнообразные ОС.