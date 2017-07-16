Мессенджер Telegram заблокировал иранские каналы за призывы к насилию

Руководство мессенджера Telegram заблокировало иранские каналы за призывы к насилию. Так основатель сервиса Павел Дуров сообщил в Twitter.

Речь идёт о каналах под названием amadnews и amadnews1, являющегося резервом предыдущего. На основной подписались около 1,3 миллиона пользователей. По словам Павла Дурова, создатели публиковали сообщения с инструкцией по использованию "коктейлей Молотова", радикальным действиям и даже к вооруженному сопротивлению властям.

На это внимание предпринимателя обратил Азари Джахроми, министр коммуникаций Ирана. Он отметил различные призывы и связал их с акциями протеста.

С 28 декабря в стране организовываются масштабные протесты. К напряженной обстановке привел рост инфляции и высокая безработица. Однако блокировка информационных ресурсов спровоцировала недовольство иранцев, которые устроили митинги в крупных городах, таких как Тегеран и Мешхед.