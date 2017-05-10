В России стремятся создать многоразовую ракету. Она должна быть использована для межпланетных полетов.

Российские разработчики, работающие в космической отрасли, вновь предпринимают попытки создания ракеты мягкой посадки и взлета, чтобы ее можно было использовать многократно при осуществлении космических миссий в дальнем космическом пространстве.

Речь идет о замороженном шесть лет назад проекте под названием «Корона». В его основе лежит создание особого типа ракеты-носителя, представляющего собой больше космический аппарат многоразового использования, чем разгонный модуль. Если такую ракету с одной ступенью удастся в ближайшие годы создать, то это изобретение чрезвычайно поможет при осуществлении грандиозных миссий по освоению дальнего космоса, колонизации планет и так далее.

В настоящее время подобные разработки ведутся в США частными компаниями. В России уверены, что проект «Корона» превосходит Falcon от Илона Маска сразу по нескольким основным показателям.