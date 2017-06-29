Компьютеры России на МКС объединят в одну сеть

Все компьютеры российских космонавтов, расположенные в разных частях МКС, объединят в одну сеть. Об этом уведомили сотрудники РКК "Энергия".

Объединение аппаратов позволит автоматизировать многие процессы и тем самым существенно увеличить количество возможных экспериментов. Новая система избавит специалистов от зависимости к местоположению - начатый в одном отсеке опыт можно будет продолжить в другом, передавая информацию между компьютерами по сети.

Силами Ракетно-космической корпорации уже завершился первый этап проекта. В модуле "Звезда" заменены четыре промышленных борт-компьютера. Продолжается обновление ноутбуков. В итоге вычислительная техника получит идентичные характеристики и программное обеспечение. Ранее несоответствие софта и аппаратной архитектуры приводили к трудностям во время замены вышедших из строя компонентов.

В конце 2018 года производительность российского отдела повысится примерно в два раза. Этого удастся добиться благодаря установке Многофункционального лабораторного и Научно-энергетического модуля.