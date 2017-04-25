Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи международного мессенджера WhatsApp пожаловались, что в работе программы происходят сбои. О проблемах рассказали жители разных стран. Сведения предоставляет информационное издание «Синьхуа».

Пользователи приложения WhatsApp из разных стран стали заявлять, что сталкиваются с проблемами в отправке сообщение. Это происходило в канун Нового года, когда миллионы людей хотели поздравить своих родных и знакомых с праздником, однако у многих не получилось этого сделать. Один из пользователей написал, что приложение не ловит сеть ни через Wi-Fi, ни через интернет мобильного оператора, а другой пожаловался, что не может понять, когда друзья из его контактов находятся в сети, а когда нет.

Агентство «Синьхуа» сообщает, что подобные проблемы могут быть связаны с отказом разработчиков WhatsApp работать с некоторыми ОС. В их числе оказались операционные системы на базе Android ниже 2.3., Microsoft, BlackBerry, а также старые модели iPhone.