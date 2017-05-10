Названы главные причины быстрой разрядки смартфонов

Эксперты AKKet.com обозначили топ-6 основных причин, в результате которых любой смартфон будет разряжаться гораздо быстрее. Вся информация доступна на сайте указанного издания.

Первой причиной быстрой разрядки телефона специалисты назвали яркость экрана, которая негативно влияет на уменьшение количества заряда батареи. Чем она выше, тем быстрее смартфон будет разряжаться. Также ускоряет разрядку аккумулятора использование живых обоев, создающих серьезную нагрузку на процессор. Третьей причиной быстрого разряда гаджетов стала функция автоповорота экрана, функционирующая за счет встроенного акселерометра.

По оценкам экспертов, заряд батареи сильно расходует сеть сотового оператора и фоновые процессы различных спецприложений. Также не стоит использовать смартфон на улице при сильном морозе.