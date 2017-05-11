Opera сможет защитить пользователей от майнинга

Популярный браузер Opera пополнился новой функцией, которая обеспечивает защиту от майнинга криптовалют. Программа NoCoin будет осуществлять блокировку скриптов, используемых ресурсами компьютера для получения виртуальных денег без ведома пользователя.

По официальным данным Opera Software, осенью текущего года подобный эксперимент был проведен крупнейшим индексатором BitTorrent The Pirate Bay, после посещения которого юзеры начали замечать, что процессор ПК перенапрягается. На сегодняшний день большая часть сайтов зарабатывает на баннерах.

В результате пользователи девайсов стали прибегать к услугам специальных программ для блокировки рекламы, однако некоторые интернет-ресурсы продолжают тестировать новые способы пополнения кошельков, среди которых скрипты для майнинга криптовалюты. Эксперты браузера Opera подчеркнули, что новая функция доступна в последней бета-версии 50 программы, а финальная версия появится в январе 2018 года.