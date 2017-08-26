В Facebook появился вирус, занимающийся майнингом криптовалюты

В Facebook появился вирус, который майнит криптовалюту. Отмечается, что вредоносная программа под названием Digmine передается пользователям при помощи Facebook Messenger.

Как сообщают в социальных сетях, данный вирус запускается через ссылки на файлы, которые маскируются под видео в самом мессенджере, а также в Google Chrome. Сообщается, что от зараженного пользователя он может автоматически передаваться всему списку его друзей, которые также рискуют заразить свои устройства.

По некоторым данным, как только Digmine попадает на компьютер, он мобилизирует все свободные ресурсы для майнинга криптовалют. Были замечены случаи, когда вирус полностью контролировал учетную запись пользователя, он легко распространяется и его трудно выявить.

В Facebook сообщили, что им уже удалось найти и удалить большую часть вредоносных ссылок, в настоящий момент готовится антивирусная программа, которая в самых крайних случаях будет бесплатно выдана всем желающим.