Сбербанк запустил первую рабочую линию квантовой связи

Сбербанк и представители РКЦ запустили первую рабочую линию связи с квантовой защитой между офисами кредитного учреждения на улице Большой Андроньевской и Вавилова. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По полученным данным, квантовые ключи способны усиливать действующую инфраструктуру такой важной информационной безопасности. Отмечается, что на территории России это первый эксперимент по уникальной передаче используемых в реальности материалов в городских условиях.

Для создания распределительного канала связи между офисами Сбербанка специалисты установили гибридную систему квантовой защиты благодаря современным коммуникациям: выработка информации и шифрования ключей кодируется в одиночных фотонов, а затем уже осуществляется защита сертифицированных данных.