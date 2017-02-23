"Феникс" готовится запустить 3G-Интернет в ДНР

Сотовый оператор "Феникс" готовится запустить полноценный 3G-Интернет на территории самопровозглашённой ДНР. Об этом 28 декабря рассказал директор компании Андрей Рудниченко.

Сеть должна в полную силу заработать в феврале 2018-го. Сейчас специалисты тестируют её и добиваются бесперебойной системы передачи данных. По словам руководителя, абоненты получили возможность оценить новые возможности в тестовом режиме за подписку в 50 рублей.

Пока все пользователи сервиса положительно отзываются о скорости загрузки соцсетей и различных сайтов. Некоторые утверждают, что без проблем смотрят онлайн-трансляцию телеканалов.

Виктор Яценко, министр связи ДНР, подтвердил информацию. Он отметил, что местным жителям, которые не смогли получить доступ, стоит подождать SMS-инструкции на этот случай. Чиновник отметил, что ценовая политика "Феникса" предлагает более выгодные условия, по сравнению с украинскими операторами. При этом скорость соединения достигает 16 Мбит в секунду.