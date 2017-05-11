Россияне смогут поздравить друзей на Красной площади в костюме Путина

В соцсети "Одноклассники" перед Новым годом появилась новая функция. Теперь пользователи смогут поздравить своих друзей и близких с праздником, примерив костюм президента РФ Владимира Путина.

Как стало известно, в приложении OK Live недавно появились новые маски дополненной реальности. Так, теперь новогодние поздравления могут стать гораздо веселее. Пользователи смогут побывать на Красной площади, примерить костюм Владимира Путина, а также произнести поздравительную речь для друзей, придуманную самостоятельно.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, следует выбрать 3D-маску под названием "Президент" из списка, который доступен всем пользователям приложения OK Live на смартфонах, работающих на базе iOS и Android.