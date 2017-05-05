Xiaomi скопировала у iPhone X некоторые функции после насмешек над Apple

Китайский разработчик гаджетов Xiaomi решила скопировать несколько функций у iPhone X после того, как насмехалась над корпорацией Apple. Так, компания заявила, что в скором времени начнется тестирование новой функции распознавания жестов, которая доступна в бета-версии прошивки MIUI 9.

Некоторое время назад Xiaomi решила подшутить над Apple и Samsung, выпустив изображение смартфонов корпораций в виде людей, борода которых символизирует безрамочные экраны.

Теперь же стало известно о том, что Xiaomi планирует позаимствовать у некоторые функции, iPhone X, к примеру, систему распознавания жестов. Данная функция доступна в бета-версии прошивки MIUI 9, пока только для смартфонов серии Mi Mix и Redmi 5. Принцип работы новой функции точно такой же, как и нового юбилейного смартфона от Apple.

Напомним, что данная функция появилась на iPhone X после того, как устройство лишилось кнопки Home.