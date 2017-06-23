В 2018 году Apple снизит стоимость iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus

Аналитики тайваньского DigiTimes заявили, что в 2018 году руководство Apple планирует снизить стоимость на популярные смартфоны iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus до 50%. Такие снижение цен связано с низким уровнем реализации указанной продукции.

Данного мнения придерживаются и другие эксперты, которые ожидают падение цены на телефоны от «яблочной» компании уже в начале грядущего года. Аналитики считают, что компания Apple сообщит о новой стоимости во время очередной пресс-мероприятия, которое будет организовано для презентации нового гаджета.

После снижения цен телефоны iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus станут более доступными широкому кругу покупателей, что и станет причиной увеличений продаж девайсов по всему миру. Стоит отметить, что на сегодняшний день Google Pixel 2 оказался популярнее, нежели модный iPhone X.