Итальянский бренд Steve Jobs теперь официально может выпускать джинсы

В Италии компания Steve Jobs теперь на официальных основаниях может заниматься производством и реализацией одежды.





Издание «ВистаНьюс» пишет, что итальянцы и Apple судились на протяжении нескольких лет. Два брата из Неаполя ранее создавали одежду для других брендов. После смерти создателя iPhone они решили открыть своё дело и для привлечения внимания назвали его Steve Jobs. В первую очередь, братья Винченцо и Джакомо Барбато обратили на себя внимание юристов корпорации: они подали на Барбатосов в суд по факту использования имени основателя корпорации и копирования идеи их лого.



В 2014 году Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС постановило, что ничего противозаконного в использовании имени как названия фирмы нет. А касательно логотипа: Ведомство решило, что буква алфавита несъедобна. А это значит, что недостающий фрагмент не мог быть «откушен», как произошло с лого Apple.



Дизайнеры не могли говорить о судебном разбирательстве до 2017, поскольку их бизнес был ещё не сформирован. Сейчас же они работают над созданием коллекции одежды и аксессуаров под брендом Steve Jobs. В будущем они наладят производство электронных гаджетов с китайской компанией. Одним из них станет Steve Jobs Phone: он будет работать на ОС Android, но выполнен в классическом, «эппловском» стиле, что наверняка вызовет новую волну судебных исков от купертинцев.