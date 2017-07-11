3-4 января жители Москвы смогут увидеть насыщенный звездопад

3-4 января жители Москвы смогут увидеть в ночном небе насыщенный звездопад. Об этом предупреждает пресс-служба Московского планетария.

В этот период поток метеоров, носящий название Квадрантиды, достигнет максимальной зрелищности. Москвичам предлагают понаблюдать за звездопадом интенсивностью в 120 падающих объектов в час.

Кроме этого, на третий день нового года Земля пройдёт на максимально близком к Солнцу расстоянии. Днём ранее земляне заметят суперлуние. А 7 января наблюдательные смогут увидеть ещё одно увлекательное астрономическое явление - близкое соединение Марса и Юпитера. А в конце месяца россиянам из центральных и восточных регионов страны выпадет шанс лицезреть полное затмение Луны.