Термитную смесь использовали для печати на струйном принтере

Термитную смесь на основе наночастиц оксида меди и алюминия научились успользовать для печати на струйном принтере. Так рассказали в журнале Journal of Applied Physics.

Термит - метастабильное зажигательное вещество. При возгорании его компоненты начинают активно взаимодействовать, из-за чего выделяется большое количество тепловой энергии, способной плавить стальные объекты.

Инженеры из Университета Пердью, возглавленные Джеффри Роадсом, нашли способ использовать пьезоэлектрические принтеры с двумя головками для создания многослойных термитных объектов. Исследователи опробовали два типа - с одним и двумя видами чернил. В первом случае температура горения достигла на несколько сотен градусов большего показателя, чем в втором.