28 декабря "ВКонтакте" появились бесплатные анимированные стикеры. Об этом объявили через пресс-службу соцсети.

Представители компании сообщают, что первыми представителями новой опции стали единорог Спаркс и пес Коржик. По словам Александра Круглова, маркетингового директора, благодаря стикерам собеседники смогут "передать всю палитру эмоций". Этим они помогут развить интересный разговор и передадут определённое настроение, которое соответствует конкретному моменту.

Анимации можно прикреплять к своим сообщениям и комментариям. Они размещены в специальном разделе. Во время выбора движения интересующего стикера можно посмотреть до отправки.

Кроме того, есть возможность отключить автоматическую анимацию посредством настроек. Если она отключена, то животные будут двигаться лишь при наведении курсора или же длительном касании на сенсоре.

Впервые стикеры добавили в социальную сеть в 2014-м году.