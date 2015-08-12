В аэропортах Северной Кореи теперь есть Wi-Fi, хотя его работа пока не идеальна, как сообщает VistaNews.

В КНДР к интернету относятся пока настороженно, а за наличие роутера, раздающего Wi-Fi можно и вовсе сесть в тюрьму или заплатить большой штраф. Однако избранные граждане и туристы могут пользоваться интернетом, в частности, из аэропортов, хотя пока что такая связь работает с большими перебоями.

Так, один путешественник не смог зайти на электронную почту, решив это сделать в аэропорту города Пхеньян, столицы Северной Кореи. Мужчина заплатил деньги за это, получил данные для входа в интернет по Wi-Fi, но подключение не состоялось, поскольку введенную информацию техника признавала не верной. Вызванный администратор также ничем не смог помочь. В конечном итоге, турист так и не смог зайти в сеть, поскольку интернет-терминал, который предложили в качестве замены, также работал неудовлетворительно.