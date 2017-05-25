Гидрометцентр спрогнозировал снижение уровня воды Байкала в 2018 году

С 1 января 2018 года уровень воды в озере Байкал снизится примерно на сантиметр. Такой прогноз во время пресс-конференции озвучил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра.

Метеорологи заметили, что за последний квартал водные ресурсы озера пополнились лишь на 15% от нормального показателя. Если ситуация останется прежней, к 1 мая водоём достигнет рекордно низкого уровня от 455,68 метров до 455,71.

Как утверждает глава организации, для предотвращения дальнейшего обмельчания Байкала правительство намерено принять необходимые решения. Согласно предположениям Романа Вильфанда, экономические меры могут коснуться работы гидроэлектростанций. Сложности представляет функционирование водохранилищ и ряда электростанций.

Кроме того, Роман Вильфанд предупредил о возможных разрушительных дождевых паводков в Краснодарском крае, которых стоит ожидать этой зимой. Он отметил, что явление связано с потеплением климата, которое провоцирует паводки даже в зимний период.