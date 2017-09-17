Эксперты: Низкие продажи iPhone X не являются правдой

Эксперты из BGR объявили, что низкие продажи iPhone X не являются правдой, поскольку как минимум в Китае сбыт смартфона очень высокий, как сообщает VladTime.

Специалисты отмечают, что разговоры о плохом спросе на флагманский смартфон американской компании Apple признаны не более, чем слухами. Возникли они потому, что IPhone X – это очень дорогой гаджет, так что многие прогнозировали ему судьбу роскошного внешне и потому «заоблачного» по цене Vertu. Кроме того, роль сыграли сведения о снижении заказа на детали, которые применяются, чтобы изготавливать юбилейный для Apple смартфон.

Однако продажи на китайском рынке достаточно стабильные, а это важно, поскольку именно КНР – важнейший регион сбыта. Кроме того, там хорошо продаётся именно более дорогая версия, которая на 256 гигабайт памяти. С другой стороны, информация про детали верна, но специалисты отмечают, что больше вероятности в сокращении заказа не на iPhone X, а на iPhone 8.

Дело в том, что в указанном списке отсутствуют специфические для флагмана компоненты, вроде OLED-принтера и 3D-сканера. Какие на самом деле продажи iPhone X, станет известно точно в январе, когда Apple представит итоги по праздничному кварталу.