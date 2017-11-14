Российские учёные разгадали секрет создания ветрами загадочных горных арок

Российские учёные разгадали секрет создания ветрами загадочных горных структур, напоминающих арки или колонны. Об этом они опубликовали материал в издании Scientific Reports.

Математики из организации "Сколтех" решили изучить феномен архитектурных форм природного происхождения, который ранее частично объяснили сотрудники Карлова университета в Праге. Чехи утверждают, что потоки ветра разрушают песчанник и одновременно с этим заставляют частицы плотнее крепиться друг к другу.

Россияне заметили схожесть естественного явления с некоторыми продвинутыми технологиями, которые используют современные строители. Они отметили, что главным принципом процесса является удаление неэффективных структурных частей, который можно назвать оптимизацией. На основе своих наблюдений специалисты разработали математические алгоритмы и использовали их для создания компьютерной модели изменений пласта песчаника.

Результаты работы доказывают, что песчаник изначально состоит из едва связанных между собой кубиков, которые давят на соседние. Если давление было достаточно сильным - ветер не мог осыпать образование. Спустя годы изменения начинают происходить всё медленнее, пока конструкция не станет очень крепкой и способной простоять века.