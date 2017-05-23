В ленту Instagram добавили рекомендованные публикации

На главной ленте Instagram теперь будут показываться рекомендованные публикации. Для этого сервис будет выбирать те, которые могут заинтересовать пользователя. В каждом случае посты будут разными, и выбор зависит от того, что чаще всего оценивают его друзья.

Недавно на сервисе Instagram произошли некоторые изменения, однако они, как сообщается, коснулись не всех пользователей. Примерно в середине декабря на фотохостинг внедрили новую функцию, из-за которой теперь в ленте пользователей появляются записи с аккаунтов, на которые они не подписаны. Согласно версии источника, в блоке будет появляться только до пяти постов.

Как известно, функция введена пробно, и ее могут отменить, если она получит слишком много отрицательных отзывов. Одно из новостных изданий отмечает, что это решение внедрить ее - одно из самых поворотных за все время существование фотосервиса.