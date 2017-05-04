"Мегафон" первым обеспечил 4G в московском метро

Компания "Мегафон" первая обеспечила московское метро 4G покрытием. Об этом стало известно изданию VistaNews.

Мобильный оператор позволил пассажирам Кольцевой линии получить доступ к быстрому интернету нового поколения около недели назад. Эта система обеспечивает связь до 20 Мбит в секунду. За время своей работы через сеть успели использовать около 10 тысяч Гб трафика. Больше всего её используют в пределах станций "Таганская", "Новослободская" и "Парк культуры".

Как свидетельствует обнародованная статистика "Мегафона", больше всего москвичи пользуются мессенджерами и социальными сетями. Немногим меньше они заходят на различные электронные ресурсы. Специалисты оператора подсчитали, что чаще всего абоненты заходят в Интернет во время перемещения в поездах. На самой станции они предпочитают связываться по телефону.