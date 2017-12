Учёные обнаружили фазовые изменения легочных пленок

Учёные обнаружили фазовые изменения, которые происходят в структуре пленок, покрывающих легкие. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Альвеолы покрывают внутреннюю поверхность легких специальным легочным сурфактантом - смесью веществ, мешающим клеткам слипаться. Сотрудники Университета Миннесоты Джозеф Засадсински и Амит Кумар Сахан во время исследований выяснили, что в зависимости от кривизны поверхности внутри этих образований происходят структурные изменения. Во время эксперимента они брали образцы сурфактантов быка, наносили на газовые пузыри и следили за изменениями.

Подобная особенность организма помогает легким стабильно работать во время расширения и сокращения. Однако такие фазовые переходы не может объяснить существующая теория. Авторы статьи утверждают, что дальнейшее изучение явления поможет более подробно узнать о механизме работы альвеол и повышения стойкости лёгких.