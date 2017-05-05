NASA обнаружило источник странных радиосигналов из космоса

Специалисты NASA обнаружили источник странных радиосигналов, исходящих из космоса. Как заявили в агентстве, их выпускают вихри из заряженных частиц.

Ранее учёные пытались определить природу сигналов, поступающих из области галактического кластера Abell 2626. При помощи радиотелескопа Chandra выяснилось, что между скоплениями звёзд, расположенных в 720 миллионах световых лет от нашей планеты, интенсивно двигаются заряженные частицы, которые могут излучать радио-волны.

Эксперты предполагают, что источником могло стать другое явление. Теоретически, излучение может возникать во время столкновения газовых скоплений с плазменными потоками, которые попадают в межгалактическое пространство из активных ядер галактик.