Мессенджер WeChat послужит китайцам удостоверением личности

Аккаунт в мессенджере WeChat послужит жителям Китая неофициальным удостоверением личности. Об этом уведомляет издание "Гуанчжоу жибао".

В южной провинции Гуандун в качестве эксперимента начали использовать систему виртуальных документов. Первыми новые возможности опробовали в округе Наньша.

В качестве бытового удостоверения китайцам предлагают воспользоваться услугами WeChat. Эти данные принимаются в торговых точках и культурных заведениях, где необходима верификация или существуют возрастные ограничения.

При помощи мессенджера с распознаванием лиц можно также создать официальную ID-карту, выполняющую функции паспорта. Для этого необходимо пройти специальную регистрацию в полицейском участке. Эти документы позволят владельцам покупать железнодорожные билеты, селиться в гостиницах и даже оформлять бизнес. Ожидается, что в 2018 году на новую систему перейдёт вся страна.