Физики рассказали секрет трюка с подбрасыванием бутылки

Голландские физики рассказали о секрете успешного выполнения трюка Water Bottle Flip Challenge с подбрасыванием бутылки. Об этом стало известно изданию VistaNews.

Чтобы выполнить упражнение, нужно подбросить бутылку, наполненную жидкостью, чтобы та совершила полный вертикальный оборот и устойчиво приземлилась на донышко. Эксперты утверждают, что на явление влияет угловое ускорение и перемещение центра тяжести во время движения. Для определения идеальных условий они провели собственное исследование.

Учёные из Нидерландов разработали модели полёта при разном уровне заполнения бутылок. В процессе эксперимента они помещали в ёмкости помимо жидкой воды замороженную, а также мячики для большого тенниса. По заверению специалистов слов, лучше всего трюк получится с сосудом, заполненным веществом чуть более 30%.

Впервые бутылка была подброшена американским юношей Майклом Сенатором весной 2016 года.