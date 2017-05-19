В Хабаровске пропавших детей и собак будут искать по QR-кодам‍

В Хабаровске предлагают искать пропавших детей и собак с помощью QR-кодов на их одежде либо ошейниках соответственно. Такую идею предложил студент ДВГУПС. По его словам, в коде можно зашифровать нужную информацию о человеке либо питомце.

Студент естественно-научного института Анатолий Тюрин поделился со СМИ тем, разработкой чего он занимается в данное время. Молодой изобретатель предложил ориганальную идею того, как можно сделать поиски пропавших людей или животных более легкими. По его словам, проблему в какой-то степени решит внедрение QR-кодов на одежду либо аксессуары. Так, на шее собаке можно повесить брелок с кодом, в котором будет зашифрован адрес хозяей, а на одежду людей, страдающих потерей памяти, болезнью Альцгеймера или маленьким детям можно наносить QR-код с информацией о нем.

Кроме того, такую схему можно внедрить во многие области. Так, если такой код будет на документах либо на кошельке, существует большая вероятность, что он вернется владельцу. Как сообщает разработчик, для того, чтобы "прочесть" QR-код, достаточно использовать простое приложение на своем смартфоне.