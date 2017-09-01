Apple достиг нового уровня продаж в РФ

Как сообщают аналитики, американская корпорация Apple смогла отвоевать часть российского рынка у конкурентов на треть. Первенство лидерства по-прежнему держит корейский флагман Samsung, но по финансовым доходам у него чувствуется заметное отставание. Так у Apple в денежном выражении показатель 43%.

За последние несколько лет IPhone еще ни разу не достигал подобной популярности среди российских пользователей смартфонов. Подобный скачок корпорация заслужила благодаря появлению на рынке новых представителей линейки смартфонов. В то же время они заслужили достаточную популярность благодаря своим параметрам.

Наибольшим спросом в РФ пользуется девайс iPhone X, достигший новых вершин продаж.