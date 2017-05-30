"ВКонтакте" за пару дней добавили стикеров больше, чем за последние полгода

В социальной сети «ВКонтакте» за последние две недели появилось стикеров больше, чем за предыдущие полгода. Пользователи просят разработчиков равномерно распределять нововведения на протяжении всего года.

Мало кто уже ожидал получить сразу пять комплектов новогодних стикеров «ВКонтакте». Они все платные, что не понравилось пользователям соцсети. Многие в комментариях под официальными сообществами стали писать, что хотят просто уже перейти в Telegram, который создал основатель «ВКонтакте» Павел Дуров.

В мессенджере бесплатные стикеры, несмотря на социальные сети, которые входят в холдинг Mail.Ru. Лишь 27 декабря появилось 3 набора стикеров: «Булька», «Фрости» и «Новогодний олень». Пользователи считают, что художники недостаточно постарались над прорисовкой и попросили равномерно распределять усилия в дальнейшем.